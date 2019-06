De su vida privada poco y nada se sabe. Se conoce que tuvo una hija, María Elena, con la que no tenía relación y que no le permitía ver a sus dos nietas; también que vivió una pelea feroz con su yerno. Algunos de sus amores trascendieron, como el que mantuvo con Ethel Rojo y Anabella Ascar. Pero no mucho más. "Estoy disconforme con todo lo que sea mi vida privada. A veces pienso que me fue mal en esas cosas, en compensación por todo lo que me dio de lindo y de bueno la vida en otros aspectos. A veces pienso que el diario me destruyó".