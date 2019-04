Si bien Eloy no reniega de su trabajo, el joven aclara que a veces miente sobre su profesión y dice que vende ropa por Internet. "Me resulta gracioso decir que soy actor porno, pero depende de la persona. Tiene que ser alguien con una mente abierta, porque se puede ofender, o me pueden mirar mal", admite quien está en pareja hace un año, pero prefiere preservar el nombre de su novia.