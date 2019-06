"Yo creo que tomé conciencia porque mi madre, no con malicia desde luego, cuando me veía con un moretón o algo, me preguntaba y yo le contaba, me decía "qué raro, porque a mí me besa la mano". Lo que me hizo tomar conciencia a mí fue en una oportunidad que mi hija era muy pequeñita, tenía un año y medio, estaba llorando y él la levantó y la zamarreó. Ahí yo dije no, con mi hija no, así que ahí esperé que se durmiera, agarré un bolso y me fui a la casa de mi madre", recordó la artista.