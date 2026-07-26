El Invima alertó sobre otro cosmético ilegal y sin control sanitario de Arana Shop, marca de reconocido influenciador

Productos cosméticos Arana Shop siguen en la mira de las autoridades sanitarias de Colombia por no contar con los permisos requeridos para distribuirse en el país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El popular creador de contenido Jesús Arana continúa en el ojo del huracán por sus líos con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), teniendo en cuenta que su línea de productos está siendo investigada por incumplir con los permisos sanitarios requeridos para ser comercializada.

La primera de las advertencias fue lanzada el 7 de julio por la venta del jabón facial de su línea que no cuenta con los permisos vigentes para comercializarse. Sin embargo, durante el 24 de julio de 2026 se sumó una nueva alerta por la venta ilegal del producto Tinta marca Arana Shop en Colombia, tras detectarse su comercialización en plataformas digitales como Instagram, TikTok y tiendas virtuales.

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De acuerdo con la notificación oficial, el producto no cuenta con Notificación Sanitaria Obligatoria y, por ese motivo, su venta en el país es ilegal al considerarse como un producto fraudulento.

Ante la preocupación por los efectos secundarios que pueda llegar a tener este producto, las autoridades sanitarias recomendaron a los ciudadanos que lo hayan adquirido suspender de inmediato su uso, así como denunciar a quienes lo distribuyan o comercialicen ante el Invima y verificar en www.invima.gov.co si los productos que utilizan cuentan con autorización sanitaria.

La alerta surgió a partir de denuncias recibidas y de acciones de vigilancia sanitaria del Invima que determinaron que el producto no está en condiciones aptas para comercializarse, pues no cumple con los requisitos de la ley.

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Autoridades sanitarias alertan a la población por la venta y uso de un producto cosmético que carece de las garantías de calidad y seguridad requeridas por ley - crédito Arana Shop / Instagram

Riesgos señalados por la falta de Notificación Sanitaria Obligatoria

Los cosméticos sin ese requisito ponen en riesgo la salud de aquellos consumidores que los usan. Según el comunicado oficial de la entidad, no existen garantías sobre su calidad, seguridad y eficacia.

Tampoco hay garantías sobre el cumplimiento de los requisitos normativos relacionados con su composición, origen, condiciones de fabricación, calidad y almacenamiento. Esa falta de control sustenta la alerta sanitaria.

Qué deben hacer los consumidores

El Invima recomendó a los consumidores no comprar productos que no cuenten con registro o Notificación Sanitaria Obligatoria.

También advirtió que muchos de estos productos fraudulentos pueden comercializarse en sitios web u otros medios como las redes sociales.

Quienes estén usando el producto deben suspenderlo de inmediato.

Además, deben denunciar en la página web del Invima los lugares o personas que lo distribuyan o comercialicen.

La autoridad sanitaria también aprovechó la alerta para recordar que la verificación del registro sanitario puede hacerse en www.invima.gov.co, en la sección de Servicios en Línea - Consulta Registro Sanitario, enlace en el que los colombianos pueden confirmar si los productos que utilizan tienen los permisos correspondientes que determinan que son evaluados por expertos y no terminarán ocasionando reacciones en su piel, en el caso de los cosméticos.

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La ausencia de notificación sanitaria y control normativo sobre el producto obliga a suspender su venta y uso inmediato - crédito Arana Shop / Instagram

Acciones para autoridades y comercializadores

Las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales deben realizar actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos de su competencia donde el producto pueda usarse o comercializarse. Si lo hallan, deben informar al Invima.

El llamado también alcanza a los establecimientos titulares, importadores, distribuidores y comercializadores. El documento les ordena abstenerse de distribuir y comercializar el producto, bajo riesgo de medidas sanitarias de seguridad y de procesos sancionatorios.

La alerta añade que se desconoce la cadena de comercialización del producto. Por eso, no hay trazabilidad ni información sobre las condiciones de almacenamiento y transporte.

El producto es comercializado por diversas plataformas digitales sin contar con los registros sanitarios requeridos - crédito Arana Shop / Instagram

El caso del jabón facial de Arana Shop

El documento oficial indicó lo siguiente: “A través de las denuncias recibidas y acciones asociadas a la vigilancia sanitaria realizadas por el Invima, se ha detectado la comercialización del producto “JABON FACIAL marca ”ARANA SHOP”, a través de redes sociales (Instagram, TikTok y Tiendas virtuales), dicho producto se encuentra identificado con el código de Notificación Sanitaria Obligatoria NSOC21441-23CO, el cual se encuentra en estado cancelado desde el 13 de enero de 2026, por lo que su comercialización en el territorio nacional es ilegal al tratarse de un producto fraudulento”.

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