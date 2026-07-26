Más de 107 mil viviendas del Bienestar recibirán infraestructura eléctrica de la CFE

La coordinación entre CFE e Infonavit busca que los nuevos hogares del Programa de Vivienda para el Bienestar cuenten con servicios básicos desde su entrega.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) informaron que mantienen la coordinación de acciones para respaldar el Programa de Vivienda para el Bienestar, estrategia impulsada por el Gobierno de México con el objetivo de ampliar el acceso a una vivienda digna durante el actual sexenio.

De acuerdo con ambas instituciones, el trabajo conjunto busca asegurar que los nuevos desarrollos habitacionales cuenten con la infraestructura eléctrica necesaria para su funcionamiento, como parte de la meta de construir un millón 200 mil viviendas en todo el país.

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La coordinación es encabezada por la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, y el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, quienes supervisan el avance de los proyectos relacionados con el suministro de energía en las nuevas unidades habitacionales.

La electrificación de las nuevas viviendas se convierte en un elemento clave para cumplir la meta habitacional del sexenio.

Convenio interinstitucional respalda la infraestructura eléctrica de los nuevos desarrollos

Las acciones se sustentan en el Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional del Programa de Vivienda para el Bienestar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 2026.

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El acuerdo establece los mecanismos de coordinación entre las dependencias para planear, desarrollar y garantizar la infraestructura eléctrica requerida en los proyectos habitacionales contemplados entre 2026 y 2030, conforme a la normatividad vigente.

El propósito es que la expansión de la red eléctrica avance de manera paralela a la construcción de viviendas, con el fin de facilitar la entrega de los inmuebles con los servicios básicos disponibles.

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El acuerdo entre CFE e Infonavit busca garantizar energía eléctrica en los nuevos conjuntos habitacionales. (Foto: Presidencia)

Avanza la electrificación de más de 107 mil viviendas

Como parte de los trabajos en marcha, la CFE informó que actualmente se desarrollan acciones para suministrar energía eléctrica a 107 mil 515 viviendas que forman parte del programa habitacional.

Las instituciones señalaron que se realizan revisiones semanales para dar seguimiento al avance de las conexiones eléctricas y atender oportunamente los requerimientos técnicos de cada desarrollo. Asimismo, la empresa productiva del Estado indicó que cuenta con la capacidad para cubrir la demanda de energía que generarán estos proyectos.

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En paralelo, también comenzó el análisis de las obras previstas para 2027, con el objetivo de adelantar procesos técnicos y administrativos que permitan agilizar su ejecución el próximo año.

CFE trabaja para llevar energía eléctrica a más de 107 mil viviendas del programa habitacional.

Qué contempla el Programa de Vivienda para el Bienestar

La meta del programa es construir 1 millón 200 mil viviendas durante el sexenio.

La estrategia contempla fortalecer el acceso a vivienda digna y la regularización patrimonial .

El convenio de colaboración entre CFE e Infonavit fue publicado el 12 de febrero de 2026 .

Actualmente se trabaja para llevar energía eléctrica a 107 mil 515 viviendas en construcción.

Los proyectos de infraestructura eléctrica abarcan desarrollos previstos entre 2026 y 2030.

Planeación anticipada para los proyectos habitacionales de 2027

Además del seguimiento a las viviendas que ya se encuentran en proceso de construcción, ambas instituciones informaron que iniciaron la revisión de los proyectos programados para el próximo año.

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CFE e Infonavit adelantan la planeación de nuevos proyectos de vivienda para agilizar su ejecución.

La planeación anticipada busca reducir tiempos de ejecución, coordinar la instalación de infraestructura eléctrica desde las primeras etapas de los desarrollos y facilitar la incorporación de los nuevos conjuntos habitacionales a la red de distribución.

CFE e Infonavit mantienen colaboración para impulsar el desarrollo habitacional

Las dependencias señalaron que la coordinación institucional continuará como parte de la estrategia nacional de vivienda, con el objetivo de integrar el desarrollo habitacional y los servicios de energía eléctrica en los nuevos proyectos.

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De acuerdo con la información difundida, estas acciones buscan contribuir al desarrollo urbano, garantizar la disponibilidad de infraestructura básica en las viviendas que se construyan durante el sexenio y fortalecer la implementación del Programa de Vivienda para el Bienestar en distintas regiones del país.