—Fui al médico porque me sentía mal porque tuve fiebre, y tener fiebre en el embarazo, más cuando es en el último periodo del embarazo, es malo. No estaba mi doctora, estaba un doctor de turno. El doctor nos revisa y me dice que estaba todo bien; no me hizo monitoreo, no me hizo sentir el corazón de mi hijo. Bueno, yo le creí. Le dije: "Doctor ¿está todo bien?". Es más, me adelantó la fecha de parto, yo estaba programada para el 14, 15 de febrero, y me dijo: "Mamá, a fines de enero ya tiene que nacer el bebé, que esté en buena posición". Y ahí mi hijo ya estaba muerto. Yo volvía a los dos días y mi mamá me dijo: "Mirá, Johana, estás demasiado flaca, no estás comiendo". Y yo sí comía. "No sé qué te pasa, ese bebé va a nacer muy flaco". Para que se quede tranquila me fui a la clínica. Me encuentro a mi doctora y me hace la ecografía, porque yo soy una adicta de las ecografías; mes a mes quería saber todo. El doctor me revisa y me dice: "Vamos de nuevo". "¿Qué pasó, doctor?", le digo. "Espere, mamá". Y después me dice: "Hace aproximadamente 72 horas que el corazón de tu bebé dejó de latir". Así, "aproximadamente 72 horas que el corazón de tu bebé dejó de latir…". Hice un escándalo en la clínica, no denuncié pero era para denunciarlos, porque era la obligación del doctor hacerme un monitoreo si yo tenía fiebre hacerme un monitoreo. Pero no me lo hizo, y me dijo que estaba todo bien.