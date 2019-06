"La propuesta llegó hace un año, más o menos, pero yo nunca le había dicho que sí. ¿Qué le respondí? 'Probemos'. Así que, hace unos meses, me volvió a preguntar. Compró otros anillos, mucho más lindos que los que me había dado la primera vez, y me pidió nuevamente que me casara con él. Entonces yo le dije que se tenía que arrodillar si quería pedirme matrimonio. Y él lo hizo, así que le dije que sí", relató Mónica.