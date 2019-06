Con lágrimas en los ojos, la voz quebrada, y todos los presentes aplaudiéndolos de pie, el conductor agradeció la distinción que recibió y se mostró sorprendido por la presencia de sus hijos. "Hace un ratito estábamos jugando al fútbol con Juani y Lolo y yo le decía: 'Juani, ¿no querés venir?'. 'No, papá. No voy a ir'. No puedo creer que estén acá, que hayan aparecido sin que yo sepa. Son mi gran orgullo y mi razón de vivir", dijo Marcelo, mientras su mujer Guillermina Valdes lo miraba emocionada desde la mesa del salón.