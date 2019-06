—Sí. En algunas cosas había una sabiduría interior que yo agradezco. Como te digo, tuve una autoestima fuerte cuando me pasaron estas cosas como para no caer. Me levanto a las 6 de la mañana, me preparo el desayuno, como bien, voy al gimnasio, hago todos los castings. Y entonces me alejé de todo lo que podía ser una tentación, hacer las cosas desde un lugar incorrecto.