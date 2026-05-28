Estados Unidos lanzó un nuevo ataque contra una narco lancha en el Pacífico oriental: dos muertos

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) reportó el nuevo “ataque cinético letal” contra una embarcación dedicada al tráfico de drogas en el Pacífico oriental, acción que causó la muerte de dos narcotraficantes. Esta ofensiva se suma a la del martes, en la cual el cuerpo militar eliminó a otro criminal en la misma zona del océano.

La reciente operación fue liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta de la operación Lanza del Sur, bajo el mando del general Francis L. Donovan, según informó el propio comando en un comunicado difundido en redes sociales.

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De acuerdo con SOUTHCOM, el buque atacado era operado por “organizaciones terroristas designadas” y transitaba rutas utilizadas habitualmente para actividades de narcotráfico.

El Comando Sur reportó que no se registraron heridos ni daños entre las fuerzas estadounidenses durante la operación y atribuyó el éxito de la acción a información de su inteligencia que permitió identificar y ubicar la embarcación, la cual mantenía una participación activa en el tráfico ilícito de drogas en la región.

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En las imágenes difundidas, se observa a la narco lancha navegando en aguas del Pacífico Oriental antes de ser destruida con un proyectil por las fuerzas estadounidenses. Luego, se ven imágenes de la lancha en llamas.

SOUTHCOM mantiene la responsabilidad de las operaciones de seguridad y cooperación en el Caribe, América Central y Sudamérica.

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Estados Unidos destruyó una narco lancha en el Pacífico oriental y eliminó dos narcotraficantes (@SOUTHCOM)

Estados Unidos sostiene que estas intervenciones buscan aumentar la presión sobre las redes de narcotráfico, a las que vincula con países de Latinoamérica, como Venezuela, y que fueron formalmente declaradas como “organizaciones terroristas” por las autoridades estadounidenses hace varios meses atrás.

El sobrevuelo y aterrizaje de aeronaves militares de Estados Unidos en Caracas del fin de semana pasado representa una fase nueva de la Operación Lanza del Sur, que apunta a una presencia militar permanente de Washington en Venezuela, según explicó a Infobae el coronel retirado Isdro Echatn Pérez Villalobos.

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El oficial venezolano interpreta el episodio ocurrido el 23 de mayo como un intento de “normalizar” la presencia operativa estadounidense y, potencialmente, como el primer paso hacia futuras bases militares en territorio venezolano.

Pérez Villalobos —licenciado en Ciencias y Artes Militares, geógrafo y docente en seguridad y defensa nacional— sostuvo que este escenario traería una “implicación geopolítica y geoestratégica determinante”, ya que implicaría el paso de una operación puntual a una infraestructura continua dentro de Venezuela. Según el coronel, esta diferencia modifica de forma relevante el alcance estratégico de la presencia estadounidense.

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El jefe del Comando Sur, Francis L. Donovan en su segunda visita a Caracas con el "simulacro" en la embajada de EEUU. Al fondo el imponente cerro El Ávila (Associated Press)

El especialista precisó que, bajo la doctrina militar estadounidense actual, la sede diplomática en Caracas no solo funciona como espacio diplomático, sino que también “es también una base de coordinación política, militar, inteligencia y seguridad”.

En ese marco, cuando el general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur estadounidense, aterriza directamente en la embajada durante un “ejercicio de seguridad”, se activa “una presencia formal” coordinada entre el Departamento de Estado, las Fuerzas Armadas estadounidenses, la CIA y otras agencias de gobierno en Venezuela.

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Pérez Villalobos aclaró que esto no implica necesariamente una militarización total de la política exterior, aunque sí revela “una aproximación integrada del poderío de los Estados Unidos”. El experto subrayó el impacto psicológico que busca provocar este tipo de maniobras. Según su análisis, el episodio tiene “una profunda connotación psicológica” cuidadosamente calculada.

Un avión MV-22B Osprey del Cuerpo de Marines de EE. UU. se aproxima a la embajada de EE. UU. durante un ejercicio militar en Caracas, Venezuela, el 23 de mayo de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

El oficial destacó que, aunque el Gobierno venezolano declaró que el sobrevuelo tenía fines de “protección diplomática”, la percepción de la sociedad venezolana será diferente. “En la teoría militar, la percepción importa tanto como la capacidad militar real”, señaló. En Caracas, se registraron algunas protestas minoritarias en rechazo a la presencia militar estadounidense, aunque Pérez Villalobos consideró que esas manifestaciones no resultaron significativas.

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