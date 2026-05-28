Primeros cruces entre sectores del peronismo por el programa económico para enfrentar a Milei

El PJ Federal le respondió a Penacca en la discusión abierta que hay sobre la necesidad de que un gobierno peronista tenga el equilibrio fiscal como estandarte (Maximiliano Luna)

El peronismo empezó a discutir en público el plan económico que quieren construir, de cara a la sociedad, para identificar el proceso político que pondrán en consideración del electorado en los comicios nacionales del año que viene. En ese camino, empezaron a surgir divergencias entre dos sectores del Fuerza Patria respecto al contenido del programa. De un lado, el PJ Federal. Del otro lado, La Cámpora.

Una entrevista que la diputada nacional Paula Penacca le brindó a El Destape, en la que cuestionó la postura del espacio presentado en Parque Norte respecto al equilibrio fiscal, derivó en una respuesta en cadena de sus representantes, poniendo sobre la mesa un discurso del ex presidente Néstor Kirchner.

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“Algunos compañeros entran en la falsa discusión del equilibrio fiscal, pensando que van a poder conquistar algunos sectores del poder económico, les falta hablar, en algunas ocasiones de darles estabilidad jurídica. Nos empiezan a meter una discusión en la que nos moderan los términos. Y cuando nos moderan los términos, nos moderan las acciones”, sostuvo la legisladora porteña.

En esa línea argumental, Penacca consideró que “el peronismo no puede ser un peronismo modesto, condescendiente, que habla de equilibrio fiscal” y advirtió: “Todos creemos que hay que tener una macro estable en la Argentina, pero eso no puede ser a condición de dejar para el último minuto la distribución del ingreso”.

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La diputada nacional Paula Penacca (UXP) participa en un programa de televisión. Durante su intervención, cuestiona a sectores peronistas por su postura sobre el equilibrio fiscal y la situación de Cristina Kirchner. Las imágenes muestran a Penacca conversando en un estudio, con un hombre a su lado y una pantalla de fondo con imágenes de Cristina Kirchner y otro político. Los textos en pantalla se refieren a la 'libertad de Cristina' como 'irrenunciable'.

El mensaje de la diputada tuvo una respuesta con sello federal. Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Juan Manuel Olmos recogieron el guante y expresaron en las redes sociales su posición contraria. Los tres recordaron el discurso de Néstor Kirchner en la apertura de sesiones del 25 de mayo del 2003, en el inicio de su gobierno.

“El equilibrio fiscal debe cuidarse. Eso implica más y mejor recaudación, eficiencia y cuidado en el gasto. El equilibrio de las cuentas públicas, tanto de la Nación como de las provincias, es fundamental. El país no puede continuar cubriendo déficit por la vía del endeudamiento permanente. Ni puede recurrir a la emisión de moneda sin control haciendo correr riesgos inflacionarios que siempre afectan a los sectores de menos ingresos”, señaló el entonces presidente.

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Marcando su plan económico a mediano plazo, el mandatario también aseguró: “Ese equilibrio fiscal tan importante deberá asentarse sobre dos pilares: gasto controlado y eficiente e impuestos que premian la inversión y la creación de empleo. Que recaiga allí, donde hay una real capacidad contributiva. Mantenimiento de equilibrio fiscal y traje a rayas para los grandes evasores”.

Por último, en el fragmento de video que publicaron los dirigentes del peronismo federal, resalta: “Con equilibro fiscal, la ausencia de rigidez cambiaria, el mantenimiento de un sistema de flotación con política macroeconómica de largo plazo, determinada en función del ciclo de crecimiento, el mantenimiento del superávit primario y la continuidad de superávit comercial externo, nos harán crecer en función directa”.

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Néstor Kirchner explica los fundamentos por los que busca construir un equilibrio fiscal en su gobierno

De esa forma, los exponentes del PJ Federal confrontaron la postura camporista respecto a la necesidad del equilibrio fiscal. Michel acompañó el video con una frase contundente sobre la relevancia de la gestión de Kirchner: “Siempre es importante recordar los fundamentos económicos del mejor gobierno desde la vuelta de la democracia”.

Más corto y al hueso, Olmos, a través de la cuenta del Nuevo Espacio de Participación (NEP), espacio que fundó y conduce, escribió: “Escuchar a Néstor SIEMPRE”. Tolosa Paz utilizó la misma frase, pero le agregó una descripción más extensa en la que resaltó que “el equilibrio fiscal siempre estuvo en los principios económicos del peronismo”.

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La legisladora bonaerense fue un paso más allá y agregó su postura: “No hay estabilidad posible sin producción nacional, valor agregado y un Estado que impulse el desarrollo. Hay una alternativa nacional con equilibrio, estabilidad con inclusión, progreso, competitividad y un modelo de país que defienda a quienes producen y trabajan en la Argentina”.

El PJ Federal, que se presentó el 1 de mayo en Parque Norte, defiende a ultranza la necesitad de lograr equilibrio fiscal, renegociar y pagar, en otros plazos distintos a los actuales, la deuda con el FMI, y generar confianza en los mercados, para desintegrar con un plan económico más audaz y que rompa los moldes del último tiempo del kirchnerismo, el denominado “riesgo kuka”, que el Gobierno utiliza como argumento frente a la incertidumbre de algunos inversionistas.

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El peronismo federal plantea un debate económico de fondo para armar un nuevo programa, de cara a las elecciones del año que viene (Maximiliano Luna)

Las diferencias entre sectores la había expresado tiempo atrás el economista de La Cámpora Santiago Fraschina en un artículo publicado en el portal Contraeditorial, donde cuestionó la mirada económica del peronismo peronismo federal, al considerar que para ese sector “primero debe alcanzarse el equilibrio, luego consolidarse el crecimiento y recién después mejorar la distribución”, y resaltar que “la tradición justicialista plantea una secuencia distinta”.

Según su mirada, la tradición peronista “no niega la necesidad de una macroeconomía ordenada, pero entiende que el orden durable no surge simplemente del ajuste de variables contables, sino de una economía que amplía su capacidad de distribuir, producir, invertir, exportar, recaudar y generar empleo”.

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“La idea de que primero hay que crecer y luego distribuir remite a una lógica ajena a la tradición justicialista. Es, en esencia, la vieja teoría del derrame. La pregunta de fondo es otra: ¿de verdad la sociedad argentina no genera riqueza suficiente para sostener niveles salariales dignos?“, escribió el economista ultra K.

En el PJ Federal insisten con otra mirada. “Sin orden macroeconómico no hay desarrollo sostenible. El equilibrio fiscal, por sí solo, no alcanza. La Argentina necesita producción, trabajo, industria nacional y salarios dignos. Necesita un modelo de crecimiento con redistribución, porque no se puede distribuir lo que no se genera. Esa es la doctrina histórica del peronismo”, sostuvo, tiempo atrás, Tolosa Paz.

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La Cámpora expresa una mirada distinta respecto al plan económico que propone el peronismo federal (Adrián Escandar)

Michel se expresó hace poco en la misma sintonía: “La salida es con crecimiento. Hay que darle competitividad a la producción con el tipo de cambio, el sistema impositivo, el marco laboral, financiamiento y logística”. También lo hizo Olmos: “El equilibrio fiscal es fundamental. Tenemos ejemplos muy virtuosos como el de Néstor y tenemos que ponerlos arriba de la mesa”.

En ese sector creen en que cada uno debe dar su aporte y después revalidarlo, en una interna o en una PASO, frente al voto de la gente. En definitiva, advierten que todas las diferencias deben servir para darle forma a un plan económico integrado. Pero que si no es posible, entonces serán los votos de la gente los que validen el programa político y económico que cada espacio y candidato represente el año que viene.