"Estoy feliz porque ya no me importa los años que pasen. Como dije en algún otro momento: me da lo mismo vivir 100 años como morir mañana.

Una vez que uno ha cumplido su ciclo y ha sabido hacer las cosas, creo que lo único que me queda es votar. Como no puedo ser candidato a nada, espero que las cosas las arreglen otros a los cuales yo pueda votar", dijo el conductor durante su cumpleaños en una entrevista con Farándula Show.