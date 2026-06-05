Guatemala

Guatemala: el Observatorio de la PDH llega al plantón estudiantil de la USAC para verificar el respeto a los derechos humanos

Durante el quinto día de plantón, los manifestantes arrojaron estiércol frente al tribunal, se encadenaron y bloquearon el paso vehicular en la zona 1, mientras exigen repetir los comicios universitarios

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La protesta frente a la Corte de Constitucionalidad cumplió cinco días de plantón contra la reelección de Walter Mazariegos en la USAC. (Cortesía: Procurador de los Derechos Humanos)
La protesta frente a la Corte de Constitucionalidad cumplió cinco días de plantón contra la reelección de Walter Mazariegos en la USAC. (Cortesía: Procurador de los Derechos Humanos)

La protesta frente a la Corte de Constitucionalidad pasó este viernes de la denuncia sostenida a una presión más visible: estudiantes de la Universidad de San Carlos que rechazan la reelección de Walter Mazariegos cumplieron cinco días de plantón, se encadenaron para exigir que se anule la elección del rector para el período 2026-2030 y se convoque a nuevos comicios.

La tensión crece mientras la corte mantiene pendientes tres apelaciones y varios amparos vinculados al proceso del 8 de abril. Entre los temores de los sectores opositores está que los magistrados revoquen dos amparos provisionales otorgados por juzgados que anularon la reelección.

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El martes 2 de junio, además, la Corte de Constitucionalidad confirmó la exclusión de la planilla opositora Dignidad y Transparencia para inscribirse en la elección de cuerpos electorales. Ese fallo quedó incorporado al reclamo actual como una prueba más, según los manifestantes, de que el proceso universitario siguió un camino restrictivo para la oposición.

El Equipo de Mediación del Observatorio de la Procuraduría de los Derechos Humanos se presentó en el lugar para documentar y verificar el desarrollo de la manifestación, en la que participó un grupo que se identificó como estudiantado de la USAC y se autodenomina Resistencia GT. La institución informó que su presencia buscó observar el respeto a los derechos humanos de las personas involucradas y documentar el estado de la jornada.

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La Corte de Constitucionalidad mantiene pendientes apelaciones y amparos sobre la elección del 8 de abril en la USAC. (Cortesía: Procurador de los Derechos Humanos)
La Corte de Constitucionalidad mantiene pendientes apelaciones y amparos sobre la elección del 8 de abril en la USAC. (Cortesía: Procurador de los Derechos Humanos)

La exigencia central apunta a repetir la elección con todos los cuerpos electorales

Una estudiante que participó en la protesta formuló el pedido político de la movilización al afirmar: “Pedimos a la población guatemalteca que nos acompañe, a los profesionales, a los profesores, a los estudiantes universitarios, porque estamos recuperando la única universidad pública del país para las nuevas generaciones”.

La demanda principal del plantón es que se convoque a nuevas elecciones para rector con participación de todos los cuerpos electorales elegidos entre febrero y marzo de este año en facultades y colegios profesionales. La oposición universitaria sostiene que en el proceso fueron excluidos cuerpos electorales legítimamente electos y que también participaron otros que, según su versión, no ganaron democráticamente.

Esa objeción también alcanza al Consejo Superior Universitario. Los sectores críticos consideran que decisiones adoptadas por ese órgano favorecieron la continuidad de Mazariegos en el cargo.

Estudiantes de la Universidad de San Carlos exigieron anular la elección de rector para 2026-2030 y convocar nuevos comicios. ( Cortesía: Procurador de los Derechos Humanos)
Estudiantes de la Universidad de San Carlos exigieron anular la elección de rector para 2026-2030 y convocar nuevos comicios. ( Cortesía: Procurador de los Derechos Humanos)

Las acciones de protesta escalaron mientras los estudiantes denuncian riesgo de represalias

Durante los cinco días de plantón, los estudiantes realizaron performances, expresiones artísticas, conferencias de prensa, jornadas informativas y acciones simbólicas frente a la sede de la corte. Este viernes sumaron el lanzamiento de estiércol de animales y el encadenamiento frente al edificio, además del cierre del paso vehicular en la 11 avenida y 10 calle de la zona 1 capitalina.

En coberturas previas, estudiantes explicaron que el uso de capuchas responde a una medida de protección ante posibles represalias académicas, administrativas, penales o disciplinarias por su participación en protestas y acciones de oposición a las actuales autoridades universitarias.

La disputa, según plantean los manifestantes, no se limita al control interno de la USAC. Los sectores en protesta remarcan que la universidad participa en decenas de espacios de representación dentro del Estado y que sus decisiones repercuten en instituciones ligadas a la justicia, la educación y la salud.

Por esa razón, quienes sostienen el plantón consideran que la resolución que emita la Corte de Constitucionalidad puede fijar un precedente para la institucionalidad democrática del país y para futuros procesos electorales. Mientras el tribunal continúa el análisis de los recursos pendientes, estudiantes, docentes y profesionales anunciaron que mantendrán las jornadas de protesta.

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