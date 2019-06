Rial detalló el episodio en su libro autobiográfico "Yo, el peor de todos". "Lo esperé al otro día en el pasillo del canal. Estaba furioso. Lo encaré de una y se quiso pasar de vivo: '¿Para qué carajo mentís con eso? Yo no saqué nada'. Me respondió: 'Qué se yo por qué lo dije. Tenía la información y la tiré. Y, además, a vos no te tengo que dar explicaciones'. No le dije nada más. Le tiré una trompada en medio del mentón y lo impacté de lleno", narró.