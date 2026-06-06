Colombia

Gobierno anunció que reanudará la cooperación energética con Ecuador tras el levantamiento conjunto de los aranceles

El ministro de Minas, Edwin Palama, confirmó que avanzará nuevamente en los procesos de integración, una decisión orientada a fortalecer la seguridad energética regional y enfrentar de manera coordinada eventuales desafíos asociados al fenómeno de El Niño

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El Ministerio de Minas y Energía aseguró que la suspensión de las exportaciones eléctricas busca proteger el abastecimiento interno ante posibles escenarios de riesgo climático- crédito (Imagen generada por IA)
El Ministerio de Minas y Energía indicó que la cooperación con Ecuador forma parte de una estrategia más amplia de integración energética latinoamericana impulsada por el Gobierno nacional - crédito Visuales IA

La reanudación de la cooperación energética entre Colombia y Ecuador fue anunciada por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, durante un acto de entrega de proyectos de expansión de redes de gas combustible en los municipios de Moniquirá y Santana, en Boyacá.

La decisión se produce luego del levantamiento conjunto de los aranceles a las importaciones binacionales y se enmarca en la estrategia del Gobierno nacional de fortalecer la integración energética regional. Según informó la cartera minero-energética, la medida busca consolidar mecanismos de cooperación entre ambos países en materia de energía, al tiempo que permite avanzar en acciones conjuntas para garantizar el abastecimiento y la estabilidad energética en la región.

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Durante su intervención, el ministro Edwin Palma confirmó el reinicio progresivo de la cooperación y señaló que el avance de esta medida dependerá de las condiciones técnicas necesarias para su implementación.

“Vamos a reanudar la cooperación energética con Ecuador. En la medida que las circunstancias técnicas lo permitan, avanzaremos nuevamente en esa integración porque para nosotros lo más importante son los pueblos hermanos y la seguridad energética de la región”, afirmó el ministro Palma.

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Según la cartera minero-energética, la reactivación de los mecanismos de cooperación busca preparar a los países de la región frente a desafíos relacionados con el abastecimiento energético y fenómenos climáticos como El Niño - crédito X
Según la cartera minero-energética, la reactivación de los mecanismos de cooperación busca preparar a los países de la región frente a desafíos relacionados con el abastecimiento energético y fenómenos climáticos como El Niño - crédito X

De acuerdo con la cartera, la decisión también tiene como propósito fortalecer la integración regional y preparar a ambos países frente a los desafíos que puedan surgir por fenómenos climáticos como el fenómeno de El Niño, los cuales pueden afectar la disponibilidad de recursos energéticos y las condiciones de abastecimiento.

El ministro señaló además que la política impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro contempla una mayor articulación energética entre los países de América Latina como mecanismo para responder a retos comunes. No son tiempos de aislamiento ni de egoísmos. Son tiempos de cooperación, solidaridad e integración entre los pueblos. Por eso, avanzamos en la reanudación de la cooperación energética con Ecuador, así como en la integración con Venezuela y la interconexión con Panamá”, señaló.

El Gobierno y las entidades territoriales han destinado cerca de 35.000 millones de pesos para ampliar el acceso al gas domiciliario en zonas rurales de Boyacá - crédito Ministerio de Minas y Energía
El Gobierno y las entidades territoriales han destinado cerca de 35.000 millones de pesos para ampliar el acceso al gas domiciliario en zonas rurales de Boyacá - crédito Ministerio de Minas y Energía

El anuncio sobre Ecuador fue realizado durante la entrega de proyectos de expansión de redes de gas combustible en Moniquirá y Santana, dos municipios boyacenses donde el Gobierno nacional y las entidades territoriales han desarrollado inversiones para ampliar el acceso al servicio de gas domiciliario.

Según la información oficial, los recursos destinados a estas obras alcanzan cerca de $35.000 millones y permitirán que miles de familias rurales accedan al servicio, sustituyendo progresivamente el uso de leña para la preparación de alimentos en sus hogares.

El ministerio explicó que la ampliación de la infraestructura de gas domiciliario busca mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales y avanzar hacia una cobertura cercana al 98% en estas zonas. Durante el evento, el ministro reiteró que el acceso a la energía debe ser considerado un derecho fundamental debido a su impacto sobre otros derechos y sobre las condiciones de bienestar de la población, especialmente en territorios rurales que históricamente han enfrentado limitaciones en el acceso a servicios públicos.

La cartera minero-energética informó además que el ministro Edwin Palma participará en la entrega de una comunidad energética en el municipio de Villa de Leyva, también en el departamento de Boyacá, como parte de las iniciativas que adelanta el Gobierno nacional en materia de transición e integración energética.

El Ministerio de Minas y Energía destacó que la expansión del servicio de gas domiciliario tiene un enfoque de equidad social, debido a que beneficia especialmente a mujeres campesinas - crédito Colprensa
El Ministerio de Minas y Energía destacó que la expansión del servicio de gas domiciliario tiene un enfoque de equidad social, debido a que beneficia especialmente a mujeres campesinas - crédito Colprensa

Cabe recordar que el acceso al gas domiciliario permitirá reducir la dependencia de la leña como fuente de energía para cocinar, una práctica que ha estado asociada a riesgos para la salud derivados de la exposición constante al humo.

Esta situación afecta especialmente a las mujeres rurales, quienes tradicionalmente asumen labores relacionadas con la preparación de alimentos y el cuidado del hogar. De acuerdo con la información oficial, la exposición prolongada al humo generado por la combustión de leña puede estar relacionada con enfermedades respiratorias, oculares y cardiovasculares.

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