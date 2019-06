Sucedió cuando Marcelo Tinelli, justo antes de leer el voto de la jurado, le comentó: "Me dijeron que su ex está ya está de novio o está saliendo con alguien". Su ex: Nico Ochiatto, luego de cinco años de relación. Esa… "alguien": sería la bailarina contorsionista Belén Pouchán. ¡¿Y la reacción de Flor ante la información del conductor?! Primero la sorpresa, y de inmediato la negación absoluta. "No, no, no… No lo está… Por lo menos yo no me enteré", dijo, soltando una risa nerviosa, la protagonista de Una semana nada más, el gran éxito teatral creado por Nico Vázquez.