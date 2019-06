Luego, se refirió a su separación de su Alberto Ferriols y a las novedades en su relación en el último tiempo: "Yo lo odiaba, mucho rencor, me hizo mucho daño durante muchos años, pero lo perdoné. Aprendí a perdonarlo porque es parte de la vida esto, y por mis hijas. Cuando vi la grabación (de una cámara oculta) me quería morir, quería meterme 300 metros bajo tierra. No lo reconocí. Le dije 'ese no sos vos, mi amor'. Y me decía que no era él. Después me dijo que sí, que era él. Le dije 'mañana te vas de mi casa, no te quiero ver mas en vida', reveló.