"Después me ponen en una máquina y me hacen un estudio para ver si la medicación está dando resultado -continuó Beatriz en diálogo con Confrontados, por El Nueve-. Y después, creo que vienen las pastillas. Es cruento, porque no solamente se matan las células malas sino también las células buenas, y entonces quedás en un estado de debilidad tremenda. No tenés ganas de nada, solamente de dormir. Perdí todo mi pelo, mi melena y toda mi masa muscular…".