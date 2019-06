El domingo pasado el futbolista cumplió 31 y lo celebró en un boliche de Palermo con amigos y familia. El gran ausente a la celebración fue su hijo Benjamín. "¡Fuerte, hermosa y valiente! Siempre poniendo a tu hijo como prioridad. Tan educada y serena sólo para que él no sufra. Tan amorosa y tan dulce para que no le duelan tanto algunas cosas. Hoy elegís el silencio y por eso te admiro más que nunca. Como te dije hace un tiempo: aunque no lo creas, aprendo tanto de vos. Sos la mejor mamá del mundo. Que nada, ni nadie te haga creer que no es así", escribió Dalma en su cuenta de Instagram.