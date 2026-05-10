No más experimentación con animales en escuelas del Edomex: su venta, exhibición y espectáculos tendrán regulaciones

CIUDAD DE MÉXICO, 07ENERO2026.- Aspectos del desalojo del Refugio Franciscano, esto luego de diversas denuncias por supuesto maltrato animal. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

El Estado de México dio un paso importante en materia de bienestar animal al prohibir la experimentación con animales en escuelas, además de endurecer las sanciones por maltrato y abandono de seres sintientes. La medida forma parte de la nueva Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de México, aprobada por la LXII Legislatura mexiquense.

Con esta nueva legislación, queda prohibido utilizar animales en actividades de experimentación dentro de planteles de nivel primaria y secundaria, así como su venta en la vía pública. Las autoridades mexiquenses señalaron que quienes tengan animales bajo su resguardo deberán garantizar alimentación adecuada, atención médica veterinaria y cuidados básicos.

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La reforma también reconoce oficialmente a los animales como seres sintientes, por lo que ahora contarán con una mayor protección jurídica en la entidad.

¿Qué sanciones habrá por maltrato animal en Edomex?

La nueva normativa contempla multas económicas y arrestos para quienes incurran en conductas consideradas como maltrato animal. Entre las acciones sancionadas se encuentran:

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Mantener animales en condiciones inadecuadas de alojamiento e higiene. Abandonar animales en la vía pública. Realizar actos que atenten contra su integridad física o su vida. Someterlos a jornadas excesivas de trabajo o cargas fuera de límite. Transportarlos en condiciones de hacinamiento o sufrimiento.

Las multas por actos de crueldad pueden alcanzar hasta los 35 mil pesos, además de arrestos de hasta 36 horas. En casos graves, el Código Penal estatal contempla sanciones mayores.

Asimismo, la ley establece que los animales utilizados en actividades de trabajo no podrán desempeñar labores si presentan enfermedades, lesiones o signos de agotamiento.

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Venta y espectáculos con animales también tendrán restricciones

Otro de los puntos relevantes de la legislación es que los animales comercializados deberán contar con un certificado de salud y bienestar, mientras que los espectáculos y exhibiciones con animales requerirán autorización especial de las autoridades correspondientes.

Además, quedaron prohibidas prácticas como:

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La venta de animales en la vía pública.

El uso de animales en rifas.

Las peleas entre animales.

Actividades que generen sufrimiento innecesario.

Buscan fomentar una cultura de protección animal

Las autoridades del Edomex señalaron que esta ley busca fortalecer la cultura de respeto y protección hacia los animales, además de impulsar programas de esterilización, rescate y adopción responsable.

La legislación también contempla la creación de un Registro Estatal de Personas Agresoras de seres sintientes y un fondo destinado a investigaciones y acciones de protección animal.

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Con estas reformas, el Estado de México se suma a las entidades que han endurecido las medidas contra el maltrato animal y la experimentación con animales, en medio de una creciente exigencia social por garantizar mejores condiciones de vida para los seres sintientes.