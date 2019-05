"Yo hablé con Diego cuando él estaba en México. No sé si estaba Verónica o no. Más tarde me enteré por un tuit que puso Lío Pecoraro que ella se fue porque vio unos mensajes míos. Después yo le pregunté a Diego y él me dijo: 'Sí, lo que pasa es hay una parte que no entendió esta chica. Yo no tengo nada con ella y puedo hablar con quien quiera y si se quiere enojar…' Yo solamente quería saber qué es lo que había pasado. No es mi tema, pero se lo pregunté. Él siempre que le ponían un micrófono decía que estaba solo", fueron las palabras de Oliva sobre su actual vínculo con Maradona.