Colombia

Así puede hacer un delicioso arroz chaufa en casa, es más fácil de lo que parece

Este clásico de la fusión peruano-china, ha encontrado un lugar preferente en la cocina colombiana

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Plano cercano de arroz chafua peruano con pollo, pimiento, cebolla verde y huevo, acompañado de lima y salsa naranja, sobre una mesa de madera clara.
El arroz del día anterior es la base perfecta para obtener granos sueltos y textura ideal - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

¡El sabor oriental y criollo llega a tu cocina con esta receta! El arroz chaufa es uno de esos platos que siempre despiertan antojo por su mezcla de ingredientes frescos, sabores intensos y ese toque ahumado tan característico de la cocina asiática fusionada con lo latino.

El arroz chaufa es un plato peruano fruto de la fusión con la cocina china. Nació a mediados del siglo XIX con la llegada de inmigrantes chinos que adaptaron sus técnicas de arroz frito (cantonés: chaofan) utilizando ingredientes locales como kion, salsa de soja y cebolla china, convirtiéndose en un ícono de la gastronomía chifa.

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Además, el arroz chaufa ha conquistado hogares en toda Colombia, sobre todo en las ciudades grandes y la región Andina, donde la comida rápida y casera se mezclan con influencias internacionales. Es una receta perfecta para aprovechar el arroz que te sobró y darle vida nueva con un toque local.

Ingredientes de arroz frito: arroz, pollo, huevos, pimentón rojo, zanahoria, cebolla larga, ajo picado, salsa de soya y aceite en tazones sobre madera, con una cuchara.
El arroz chaufa se adapta a ingredientes locales como jamón o salchicha según la preferencia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de arroz chaufa

El arroz chaufa es un salteado rápido de arroz cocido con huevo, pollo, cebolla larga, salsa de soya y vegetales, todo preparado en sartén o wok a fuego alto. La clave está en lograr granos sueltos con un sabor ahumado, típico del salteado oriental, y una mezcla equilibrada de ingredientes frescos y proteínas.

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Tiempo de preparación

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 15 minutos
  • Tiempo total: 30 minutos

Ingredientes

  1. 3 tazas de arroz blanco cocido (frío, de preferencia del día anterior)
  2. 2 pechugas de pollo en cubos pequeños
  3. 4 huevos
  4. 1 pimentón rojo picado en cuadritos
  5. 1 zanahoria grande picada en cubitos
  6. 6 tallos de cebolla larga picados finamente
  7. 4 cucharadas de salsa de soya (soja)
  8. 2 dientes de ajo finamente picados
  9. 3 cucharadas de aceite (idealmente de ajonjolí, pero sirve vegetal)
  10. Sal y pimienta al gusto
  11. Opcional: 100g de jamón o salchicha, 1 cucharadita de jengibre rallado, ají al gusto
Primer plano de arroz chafua salteándose en un wok sobre llamas. Se ven gambas, carne, arroz y vegetales, con vapor ascendiendo y una mano sujetando una espátula.
El salteado a fuego alto garantiza el aroma ahumado y la mezcla homogénea de los ingredientes - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer arroz chaufa, paso a paso

  1. Prepara todos los ingredientes antes de comenzar. El arroz debe estar frío y los vegetales picados en cubitos pequeños.
  2. Calienta una sartén grande o wok a fuego alto. Añade 1 cucharada de aceite.
  3. Saltea el pollo hasta dorar por fuera y cocer totalmente. Añade sal y pimienta. Reserva el pollo en un plato.
  4. En la misma sartén, agrega otra cucharada de aceite y sofríe el ajo, el jengibre (si usas) y la zanahoria hasta que estén fragantes y la zanahoria algo blanda.
  5. Agrega el pimentón y la parte blanca de la cebolla larga. Saltea por 2 minutos.
  6. Despeja un espacio en el centro de la sartén y agrega los huevos batidos. Revuelve hasta que cuajen tipo revuelto.
  7. Incorpora el arroz cocido y frío. Súbele el fuego y mezcla bien para que los granos se suelten y no se apelmacen.
  8. Vierte el pollo dorado y el jamón o salchicha si usas. Mezcla todo muy bien.
  9. Agrega la salsa de soya poco a poco, probando el sabor. Rectifica sal y pimienta.
  10. Añade la parte verde de la cebolla larga, mezcla y apaga el fuego.
  11. Sirve caliente y disfruta al instante para mantener ese sabor ahumado y fresco.
El resultado final combina tradición, fusión y practicidad en cada porción- crédito (visuales Infobae)
El resultado final combina tradición, fusión y practicidad en cada porción- crédito (visuales Infobae)

Consejos técnicos:

  • Usa arroz frío del día anterior para que no se apelmace.
  • Saltea siempre a fuego alto y mantén el movimiento para lograr el toque oriental.
  • No satures la sartén, si haces porciones grandes, hazlo por tandas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 410 kcal aprox.
  • Proteína: 24g
  • Grasas: 13g
  • Carbohidratos: 48g
  • Sodio: 900mg aprox.
  • Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el arroz chaufa en un recipiente hermético en la nevera hasta por 2 días. Si deseas congelar, hazlo máximo por 1 mes. Para recalentar, usa sartén bien caliente para conservar la textura.

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