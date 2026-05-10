Así puede hacer un delicioso arroz chaufa en casa, es más fácil de lo que parece

¡El sabor oriental y criollo llega a tu cocina con esta receta! El arroz chaufa es uno de esos platos que siempre despiertan antojo por su mezcla de ingredientes frescos, sabores intensos y ese toque ahumado tan característico de la cocina asiática fusionada con lo latino.
El arroz chaufa es un plato peruano fruto de la fusión con la cocina china. Nació a mediados del siglo XIX con la llegada de inmigrantes chinos que adaptaron sus técnicas de arroz frito (cantonés: chaofan) utilizando ingredientes locales como kion, salsa de soja y cebolla china, convirtiéndose en un ícono de la gastronomía chifa.
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Además, el arroz chaufa ha conquistado hogares en toda Colombia, sobre todo en las ciudades grandes y la región Andina, donde la comida rápida y casera se mezclan con influencias internacionales. Es una receta perfecta para aprovechar el arroz que te sobró y darle vida nueva con un toque local.
Receta de arroz chaufa
El arroz chaufa es un salteado rápido de arroz cocido con huevo, pollo, cebolla larga, salsa de soya y vegetales, todo preparado en sartén o wok a fuego alto. La clave está en lograr granos sueltos con un sabor ahumado, típico del salteado oriental, y una mezcla equilibrada de ingredientes frescos y proteínas.
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Tiempo de preparación
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 15 minutos
- Tiempo total: 30 minutos
Ingredientes
- 3 tazas de arroz blanco cocido (frío, de preferencia del día anterior)
- 2 pechugas de pollo en cubos pequeños
- 4 huevos
- 1 pimentón rojo picado en cuadritos
- 1 zanahoria grande picada en cubitos
- 6 tallos de cebolla larga picados finamente
- 4 cucharadas de salsa de soya (soja)
- 2 dientes de ajo finamente picados
- 3 cucharadas de aceite (idealmente de ajonjolí, pero sirve vegetal)
- Sal y pimienta al gusto
- Opcional: 100g de jamón o salchicha, 1 cucharadita de jengibre rallado, ají al gusto
Cómo hacer arroz chaufa, paso a paso
- Prepara todos los ingredientes antes de comenzar. El arroz debe estar frío y los vegetales picados en cubitos pequeños.
- Calienta una sartén grande o wok a fuego alto. Añade 1 cucharada de aceite.
- Saltea el pollo hasta dorar por fuera y cocer totalmente. Añade sal y pimienta. Reserva el pollo en un plato.
- En la misma sartén, agrega otra cucharada de aceite y sofríe el ajo, el jengibre (si usas) y la zanahoria hasta que estén fragantes y la zanahoria algo blanda.
- Agrega el pimentón y la parte blanca de la cebolla larga. Saltea por 2 minutos.
- Despeja un espacio en el centro de la sartén y agrega los huevos batidos. Revuelve hasta que cuajen tipo revuelto.
- Incorpora el arroz cocido y frío. Súbele el fuego y mezcla bien para que los granos se suelten y no se apelmacen.
- Vierte el pollo dorado y el jamón o salchicha si usas. Mezcla todo muy bien.
- Agrega la salsa de soya poco a poco, probando el sabor. Rectifica sal y pimienta.
- Añade la parte verde de la cebolla larga, mezcla y apaga el fuego.
- Sirve caliente y disfruta al instante para mantener ese sabor ahumado y fresco.
Consejos técnicos:
- Usa arroz frío del día anterior para que no se apelmace.
- Saltea siempre a fuego alto y mantén el movimiento para lograr el toque oriental.
- No satures la sartén, si haces porciones grandes, hazlo por tandas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 4 porciones generosas.
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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 410 kcal aprox.
- Proteína: 24g
- Grasas: 13g
- Carbohidratos: 48g
- Sodio: 900mg aprox.
- Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda el arroz chaufa en un recipiente hermético en la nevera hasta por 2 días. Si deseas congelar, hazlo máximo por 1 mes. Para recalentar, usa sartén bien caliente para conservar la textura.
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