Todo surgió a partir de un posteo en el que la ex de Sergio el Kun Agüero comparte una reflexión a cerca de su hijo Benjamín y Dalma le responde: "¡Gracias por dejarme ser su madrina y lamento comunicarte que siempre voy a ser su cómplice! Mirá si voy a ser tan tarada de no pasar tiempo con él cuando sé perfectamente que crece sin parar y que este tiempo ya no vuelve… ¡los amo para siempre!". Aunque las hermanas nunca mencionaron a su padre, muchos creyeron que hacía referencia a él, ya que desde que llegó al país no fue a ver a su nieto mayor, ni tampoco conoció a la pequeña Roma.