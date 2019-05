"Me amenazaron -sostuvo, en una entrevista que difundió el programa Los ángeles de la mañana, de El Trece-. Primero me dijeron que fue una pendejada, que cualquier chico (la) hace. ¿Quién me dijo eso? Mario. Que fue una pendejada. Le dije que no me parecía, que su hijo era un violador, un pedófilo. Se enojó, y me dijo (de nuevo) que era una pendejada y que cualquier chico lo podía hacer. Le dije que lo iba a denunciar, y que como todos sabemos que tiene muchos contactos, le pedí que no se metiera".