—A mí no me da vergüenza decirlo porque es una realidad: soy una persona que realmente no tiene una buena posición económica. Soy pobre, literalmente: soy pobre. Y no me molesta tampoco decirlo porque no se me caen los anillos, no me molesta, pero es feo no poder, que tu mamá te diga: "Hoy no comemos, hoy no hay esto, hoy esto tampoco". Es horrible. A ver, no me quiero quejar de lleno porque tengo casa, tengo techo, tengo celular, tengo tele…