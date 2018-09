"Una vez, tenía 7 años y me fui a dormir a la casa de una compañera, que a su vez tenía dos hermanos. Dormíamos todos juntos. Yo esperaba que ellos se fueran a dormir para sacarme los anteojos. Porque me daba pudor: no sabía si dormir con los anteojos puestos o no por lo diferente que me sentía. ¿Se entiende la angustia?", indaga.