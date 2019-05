El conductor y responsable de la productora LaFlia prefirió ser cauto en el arranque de este ciclo con 16 parejas participantes, cuando en temporadas anteriores la lista ha superado las 25. La razón, no reconocida públicamente, tenía que ver con la decisión final de Tinelli de presentarse -o no- a algún cargo político como pre candidato rumbo a las elecciones de octubre. Finalmente decidió no hacerlo, por lo que se descarta que seguirá todo el año al frente de su ciclo y el Bailando necesitará más integrantes.