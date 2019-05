"Soy muy crítico de la tele porque conozco la tele", declaró Weich en una entrevista reciente con Moskita Muerta, por La Once Diez. Y aprovechó para criticó al programa de entretenimientos: "Fijate lo que pasa con ¿Quién quiere ser millonario?, eligen participantes, con historias que me parece que no hacen falta… Por un lado, está bueno que una persona que trabaja en el CONICET sea reconocida, pero me parece que todo es muy digitado. No está mal que quieras contar la historia, pero me parece muy alevoso, como que ya sabés la historia".