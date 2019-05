Luego, se refirió a cómo se gestó su llegada al programa. "Una amiga de mi esposa nos invitó a participar de la tribuna. Yo estuve mirando antes de eso y de hecho contestaba las preguntas antes de que se dieran las opciones. Yo dije: 'A la tribuna no voy, si voy, si me movilizo hasta allá, porque yo ando en silla de ruedas, es para participar'. Entonces me llamaron, hicimos una especie de ping pong de preguntas y respuestas telefónicas, me dieron una cita para hacer un casting allá y quedé", comentó.