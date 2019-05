Ante la mirada atenta del conductor, la participante explicó la situación: "Él es mangaka (ilustrador de animé) y es escritor. Es muy inteligente, pero no tuvo las mismas oportunidades que los otros chicos. En el colegio me trataban a mí de simbiótica y a él de psicótico. No había un diagnóstico definido, no se sabía diagnosticar. Y, lamentablemente, Augusto sufrió bullying porque era un chico muy especial. Tenía un grado intelectual muy alto y tenía un grado emocional y social muy bajo. Él vive encerrado en su cuarto, vive para sus dibujos de mangaka. Es un crack dibujando y escribe muy bien, como un guionista, como si hubiera ido a la facultad. No tiene faltas de ortografía".