Sobre cuál es su película preferida para esta noche, la actriz deslizó: "Obviamente que me gusta 'El ángel'. Me encantaría que gane porque hicieron un trabajo extraordinario. Cuenta una historia policial muy fuerte. Yo era una fanática de las historias policiales que en esa época la revista Radiolandia 2000 tenía un sector con todos los casos más terribles. Yo después en Mujeres asesinas hice uno de los casos que había leído cuando era adolescente. Y este, en particular, fue uno de los que me sorprendió muchísimo".