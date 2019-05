Pero en rigor, en sus estudios de La Flia, en Chacarita, Tinelli eligió no realizar su habitual caminata, aquella que hacía acompañado con una cámara a la que pegaba su rostro mientras sonaba "Twist and shout", de The Beatles, como toda la vida. Apenas pasados unos segundos del comienzo Marcelo exclamó "¡Buenas noches, América!", marcando el punto de partida de cada programa, que da lugar a la nueva canción de este año y… a trabajar.