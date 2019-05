Según había confesado Cande hace un tiempo, con los años aprendió a convivir con las agresiones de sus seguidores sin que éstas le hagan mal. "Soy tan feliz que de verdad los malos comentarios no me afectan. Sé que cada persona habla desde su malestar, desde lo que ellos cargan internamente. No me tomo nada personal. Problema de cada uno. Yo les mando mucho, mucho pero mucho amor. Y de paso pueden escuchar mi disco", había publicado Cande en su cuenta de Twitter el mes pasado.