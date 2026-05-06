Ignacio Mier analiza mover la elección judicial de 2027: Senado alista posible periodo extraordinario

El Senado mantiene abierta la discusión sobre el calendario electoral de 2027.

El coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, informó que se analiza la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones para modificar la fecha de la elección judicial prevista para el 6 de junio de 2027.

El legislador explicó que el cambio se estudia debido a que ese mismo día también se realizarán elecciones para renovar gubernaturas, diputaciones y alcaldías en diversas entidades del país, lo que podría representar una presión adicional para la organización electoral.

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Mier detalló que el análisis no solo contempla el cambio de fecha, sino también aspectos técnicos y presupuestales relacionados con la capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral (INE), la logística del proceso y el costo de organizar simultáneamente varias elecciones.

El calendario legislativo marca fechas límite para reformas electorales

Durante una conferencia de prensa, Ignacio Mier recordó que la Constitución establece restricciones para modificar reglas electorales una vez iniciado el proceso electoral.

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Ignacio Mier en conferencia de prensa.

Por ello, advirtió que cualquier ajuste tendría que aprobarse antes de los 90 días previos al arranque formal del proceso.

Actualmente, el segundo periodo ordinario de sesiones del Senado concluyó el 30 de abril de 2026, por lo que el Congreso se encuentra en receso y opera mediante la Comisión Permanente.

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El senador señaló que, en caso de concretarse el periodo extraordinario, este tendría que realizarse antes del 8 de junio, fecha límite estimada para evitar conflictos constitucionales con el inicio del proceso electoral federal de 2027.

Además, recordó que el Consejo General del INE prevé iniciar formalmente los trabajos electorales entre la segunda y tercera semana de septiembre.

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Morena y magistrados revisan viabilidad del cambio electoral

El senador morenista indicó que la posible modificación de la elección judicial ha sido discutida tanto por legisladores como por magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El análisis conjunto entre Morena y magistrados continúa sin una resolución definitiva. EFE/ Isaac Esquivel

Según explicó, entre los factores que se analizan destacan:

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La logística para organizar elecciones concurrentes.

La capacidad operativa del INE .Los costos del proceso electoral.

Los tiempos legales establecidos en la Constitución .

La viabilidad política de convocar a un periodo extraordinario.

Ignacio Mier insistió en que todavía no existe una decisión definitiva, aunque reconoció que el tema ya se encuentra sobre la mesa dentro del Senado.

Ignacio Mier responde a acusaciones contra Rubén Rocha Moya

Durante el mismo encuentro con medios, Ignacio Mier también fue cuestionado sobre las acusaciones lanzadas desde Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.

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El coordinador de Morena afirmó que desde el gobierno mexicano y el Senado se exige la presentación de pruebas consistentes antes de emitir juicios.

Ignacio Mier mantiene en análisis la viabilidad del cambio en el calendario electoral. EFE/ Juan Carlos Cruz

“Tenemos el respaldo del pueblo de México, estamos en contra de la impunidad, pero no vamos a convertir a nuestro movimiento en el payaso de las cachetadas”, declaró.

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Asimismo, aseguró que la Secretaría de Relaciones Exteriores advirtió que la información enviada desde Estados Unidos no incluía pruebas concluyentes, motivo por el cual se solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República.

Morena revisará caso de nepotismo ligado a Enrique Inzunza

Otro de los temas abordados fue la situación del senador Enrique Inzunza y los señalamientos sobre posibles casos de nepotismo dentro del Senado.

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El caso de Enrique Inzunza continúa bajo revisión dentro del Senado.

Ignacio Mier confirmó que Aitana Inzunza, hija del legislador, trabaja en la Coordinación de Asesores de Morena, aunque rechazó que exista una relación laboral directa con su padre.

“No tiene una relación directa ni es nombrada por él”, afirmó el senador, quien adelantó que revisará el caso para evitar cualquier irregularidad.

En semanas recientes también trascendieron reportes sobre otros integrantes de la familia Inzunza que ocupan cargos dentro del Poder Judicial y áreas administrativas en Sinaloa y Chihuahua, situación que ha generado cuestionamientos debido al discurso público de Morena contra el nepotismo.