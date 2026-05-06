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Maribel Verdú y Sofía Otero comparten anécdotas y diferencias en ‘La Revuelta’: “Cuando me río mucho... hay riesgo”

Las actrices presentan la película “Bajo tus pies” en TVE y revelan detalles de su rutina diaria y costumbres opuestas durante una entrevista distendida

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Verdú y Otero destacaron por su complicidad y espontaneidad en su paso por el programa
Las actrices compartieron anécdotas y diferencias generacionales durante la entrevista en TVE (La Revuelta)

Las actrices Maribel Verdú y Sofía Otero han coincidido esta semana en ‘La Revuelta’ para presentar la película Bajo tus pies, dirigida por Cristian Bernard y cuyo estreno en cines está previsto para el 8 de mayo.

La visita al programa no solo ha servido para hablar del filme, sino también para mostrar las marcadas diferencias generacionales, costumbres y manías de ambas intérpretes, que en la ficción interpretan a madre e hija.

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A pesar de la distancia de más de 40 años que separa sus fechas de nacimiento, las dos actrices han revelado cuáles son sus sueños no cumplidos. Sofía Otero, de 13 años, aspira a lanzarse en paracaídas y tener un mono tití como mascota, mientras que Maribel Verdú, de 55 años, desea poder “repetir y repetir todo lo que ya he vivido”. Ambas se han mostrado también nostálgicas con épocas pasadas: Verdú se ha decantado por el Tánger de los años 50 y Otero por el Barroco o la juventud reciente de sus familiares.

Estreno y confesiones personales

Bajo tus pies es el nuevo thriller que ambas protagonizan. La sinopsis oficial describe a Priscilla, el personaje de Verdú, como una madre que se traslada con sus dos hijos pequeños a un nuevo hogar para huir de un pasado incómodo. Allí, entran en contacto con tres hermanas misteriosas que habitan el piso inferior, y pronto se ven envueltas en un oscuro secreto ignorado por el resto de los vecinos.

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Las rutinas y aversiones cotidianas de las actrices han acaparado los focos durante la entrevista. Maribel Verdú ha confesado en directo su fobia al olor de la mandarina, asegurando que tal situación puede llevarla a un cuadro físico evidente: “Hay una cosa que la gente lo sabe en los rodajes, no puedo oler a mandarina... Me dan ganas de vomitar”, ha afirmado.

Las intérpretes mostraron su lado más cercano al participar en el programa de TVE
La visita de las protagonistas de “Bajo tus pies” estuvo marcada por confesiones y momentos divertidos (La Revuelta)

La intérprete ha ampliado el alcance de su rechazo durante la grabación de La Revuelta, al precisar que ni siquiera poder entrar en un taxi si detecta el aroma, aunque haya transcurrido tiempo desde que alguien la haya pelado, porque el olor persiste y lo considera “una falta de respeto” cuando se consume en espacios públicos. En palabras de Verdú, “es un olor muy invasivo”.

Sofía Otero, por su parte, ha relatado que el olor que le resulta más desagradable es el de “persona sudada”, frecuente tras las clases de educación física o recreo escolar. En tono distendido, ha narrado cómo en ocasiones al fotografiarse con seguidores con ropa deportiva, debe contener la respiración para soportar la situación.

Esta anécdota se suma al relato que la joven intérprete compartió cuando recordó un incidente reciente en el instituto: “Una vez me meé en clase, este año, estaba riéndome tanto… fue en el segundo trimestre… fui al baño y todo el pipi. No era un escape, me meé entera, luego se me secó, me eché agua. Menos mal que siempre llevo en la mochila un neceser y me eché colonia. Cuando me río mucho, mucho… hay riesgo”.

Tradiciones, rutinas y humor

Tal como lo ha explicado Sofía Otero, su obsequio para el programa ha consistido en una figura de “escarabillera”, el símbolo popular de Basauri, localidad vasca con la que se siente vinculada. En palabras de Otero, las “escarabilleras” eran mujeres sin recursos de Basauri que recogían carbón para subsistir a principios del siglo XX.

En la actualidad, forman parte de las fiestas locales: la figura se viste de cuadrilla y, la última jornada, se despide atándole globos para que “vuele” llevando en su interior un mensaje que permite contactar a quien la encuentre. Según ha afirmado Otero, “lo más lejos que ha llegado ha sido a Checoslovaquia”.

Durante la emisión, David Broncano ha bromeado con la necesidad de mandar a la cama a los menores de edad, siguiendo la dinámica habitual de sus programas. En un momento de la grabación, el colaborador conocido como El Hombre Mágico ha hecho acto de presencia en el plató recriminando en tono humorístico a Otero que estuviera despierta, a lo que ella ha respondido con naturalidad que “pensaba que lo grababais y luego lo editabais”. Finalmente, el presentador ha intentado que Otero continuara la entrevista usando una careta pixelada, para cumplir la normativa televisiva sobre menores.

El programa de David Broncano se ha hecho viral al dar voz a una espectadora que tenía muchas ganas de dar un abrazo a la cómica madrileña

Al ser preguntadas por sus rutinas diarias, la diferencia generacional se ha hecho nuevamente evidente. Sofía Otero ha descrito que apenas necesita “20 minutos” para estar lista y salir hacia el colegio, aunque ha admitido que tiene la “mala costumbre” de no desayunar. Por el contrario, Maribel Verdú ha declarado emplear al menos hora y media cada mañana para completar sus ejercicios de estiramientos, mascarilla facial, ducha y desayuno, afirmando también su escasa relación con la fruta, exceptuando las uvas congeladas.

La intensidad con la que Maribel Verdú vive su aversión a las mandarinas ha llegado a trascender durante la grabación del programa, cuando el presentador David Broncano ha bromeado con la posibilidad de traer una pieza de esta fruta al plató. La actriz no ha dudado en advertir “me tengo que ir, puedo vomitar”, obligando a suspender cualquier intento de comprobar su reacción y subrayando el carácter real de su intolerancia.

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