Secretaría anticorrupción multa e inhabilita a distribuidora de medicamentos por falsear documentación en contrato con el IMSS

La Secretaría Anticorrupción y buen Gobierno anunció la inhabilitación. (Infobae-Itzallana)

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó por un año a HIMA Promotions, S.A. de C.V. y le impuso una multa de 643 mil 188 pesos tras detectar que presentó documentación falsa en un procedimiento de contratación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El comunicado número 044, emitido este 6 de mayo, detalla que la sanción se derivó de la participación de HIMA Promotions en la Adjudicación Directa número AA-50-GYR-050GYR012-T-202-2023, para la adquisición de medicamentos, donde entregó una carta de respaldo supuestamente emitida por la titular del registro sanitario, que resultó falsa.

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La notificación se realizó el 13 de abril y la publicación apareció este 6 de mayo en el Diario Oficial de la Federación.

Datos consultados por Infobae México en sanciones previas revelaron que la compañía es originaria de Veracruz.

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HIMA Promotions pierde acceso a contratos públicos

La persona moral quedó inscrita en el registro de proveedores y contratistas sancionados, lo que le impide participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con el Gobierno de México durante un año.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que la sanción se impuso conforme a la ley y tomando en cuenta la gravedad de la falta.

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Sin embargo, confirmaron que HIMA Promotions mantiene el derecho de impugnar la resolución, pero la autoridad advirtió que defenderá la sanción por haber sido emitida en apego a derecho y en protección del interés público.

Circular en el Diario Oficial prohíbe nuevos contratos

La circular publicada en el Diario Oficial de la Federación instruyó a todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, empresas públicas del Estado, la Fiscalía General de la República, gobiernos estatales, municipios y demarcaciones de la Ciudad de México a abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con HIMA Promotions, S.A. de C.V., ya sea de manera directa o a través de terceros, durante el plazo de la inhabilitación.

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La restricción abarcó adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados.

Además, el documento oficial señaló que si al concluir el año de inhabilitación la empresa no ha pagado la multa, la prohibición continuará vigente hasta que se acredite el pago ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y se elimine el registro en Compras MX.

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Los contratos ya adjudicados o formalizados antes de la publicación de la circular no se ven afectados por esta medida. según los datos oficiales de la

Cofepris señaló a la empresa como distribuidora irregular

En abril de 2024, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) incluyó a HIMA Promotions, S.A. de C.V. en su lista de distribuidores irregulares de medicamentos.

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La autoridad sanitaria detectó que la empresa, ubicada en Veracruz, incumplía la regulación vigente, lo que comprometía la seguridad y calidad de los insumos médicos bajo su posesión.

HIMA PROMOTIONS fue señalada desde el 2024 por la Cofepris. crédito: Cofepris

Asimismo, en el 2025 la empresa apareció en la lista de Relación de distribuidores de medicamentos que no cumplen con la regulación sanitaria, confirmando que cuenta con un historial de irregularidades. La irregularidad identificada en esa ocasión la falta de aviso de funcionamiento.

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HIMA Promotions recibió contrato por más de 80 mil pesos del IMSS Hidalgo en 2024

En 2024, HIMA Promotions, S.A. de C.V. fue asignada para suministrar medicamentos al IMSS en Hidalgo mediante el procedimiento de adjudicación directa electrónica internacional AA-50-GYR-050GYR017-T-89-2024.

La reunión para formalizar la asignación se realizó el 3 de mayo de 2024 en la Sala de Licitaciones de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Pachuca de Soto, Hidalgo.

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Un documento oficial del IMSS detalla la adjudicación directa de un contrato a HIMA Promotions S.A. de C.V. para el suministro de 1023 unidades de Meropenem inyectable por un valor de $80,694.24. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contrato adjudicado corresponde a la entrega de meropenem solución inyectable en frasco ámpula, con un pedido de mil veintitrés piezas a un precio unitario de 78.88 pesos, lo que suma un importe total de 80 mil 694 pesos con 24 centavos (sin IVA). El medicamento debía ser fabricado por Laboratorio Servet, S.A. de C.V., bajo la marca Vetimont y con origen en México.