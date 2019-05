Con tanta actividad en las redes y el coqueteo durante el video entre la ex jurado de La Voz Argentina y el delantero de la selección argentina, sus seguidores no tardaron en soñar con un posible romance. Sin embargo, en las últimas semanas se supo que el ex de Gianinna Maradona está en pareja con una joven llamada Sofía Calzetti. Casualmente el futbolista y su nuevo amor se conocieron en un boliche porteño, en el cumpleaños de Tini.