Que los cuerpos de las chicas del video no sean hegemónicos –hay gordas, flacas, tetonas, chatas, blancas y negras- baja el mensaje a Tierra mucho más fácil. Palpate, fíjate, querete.

Anitta tiene el cuerpo que desea tener. "No quiero que la gente de casa se quede mirando las portadas y pensando ¿por qué no soy así? Solo trabaje, junte su dinero y va a quedar como quiera", dijo en un programa de la TV mexicana cuando le preguntaron por sus cirugías estéticas. A los 26 años, Anitta, se construyó –literalmente- a sí misma.