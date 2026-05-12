Enrique Gómez, aliado de Abelardo de la Espriella, se despachó tras libertad de Sandra Ortiz: exigió abandonar la “impunidad judicial”

El director de Salvación Nacional y senador electo denunció el fracaso del sistema judicial colombiano, señaló la impunidad en casos de alto impacto como el de Sandra Ortiz y la corrupción en la Ungrd - crédito @Enrique_GomezM/X

La excarcelación de Sandra Ortiz, ex alta consejera para las Regiones del Gobierno de Gustavo Petro y figura que estaría involucrada en uno de los mayores escándalos de corrupción recientes en Colombia, como el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), provocó el lunes 11 de mayo una dura reacción de Enrique Gómez Martínez, senador electo de Salvación Nacional y aliado de Abelardo de la Espriella.

Gómez, que tras su éxito en los comicios del 8 de marzo impulsa la aspiración del autodenominado ‘Tigre’ a la presidencia de la República, advirtió con un video en sus redes sociales que la decisión judicial transmite a la ciudadanía una percepción de impunidad en el tratamiento de los casos de alto impacto, y cuestionó la capacidad del sistema para sancionar delitos graves de la actual administración, a la que le restan 88 días.

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Sandra Ortiz, presuntamente implicada en el megacaso de corrupción de la Ungrd, recuperó su libertad tras 329 días - crédito Presidencia

“La ciudadanía no va a tener una seguridad estable y permanente mientras el sistema judicial no abandone la impunidad en los grandes casos de corrupción, en los casos de macro delito y los casos que afectan al ciudadano del común”, afirmó Gómez Martínez en su publicación en X, que acompañó con el referido video, en el que insistió en la gravedad que representa que las instituciones judiciales sean percibidas como ineficaces.

¿Por qué Sandra Ortiz quedó en libertad?

En el caso de la exconsejera, del partido Alianza Verde, el Juzgado 35 Penal con Control de Garantías de Bogotá ordenó su libertad inmediata tras constatar que habían transcurrido 329 días desde la radicación de la acusación fiscal sin que iniciara el juicio oral, con lo que se superó el máximo legal para mantener la detención preventiva en contra de la boyacense, cercana al expresidente del Senado Iván Name Vásquez.

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Enrique Gómez pidió una restructuración del sistema de justicia en Colombia para evitar, en su concepto, que se registre más impunidad - crédito Sergio Acero/Colprensa

El juzgado atribuyó el retraso a situaciones externas ajenas a la defensa, al reconocer en consecuencia el derecho procesal de la imputada de esperar el debate de fondo en libertad. Frente a esto, Gómez continuó con su dura arremetida contra la administración de justicia, al señalar su preocupación por lo que pueda pensar el ciudadano “al ver que los casos de mayor envergadura como el de Sandra Ortiz quedan en la impunidad”.

Aunque se ordenó su inmediata excarcelación la Fiscalía aún la mantiene formalmente acusada por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, pues ante la petición de preclusión del caso solicitada por la defensa en segunda instancia, la decisión fue negativa. Así pues, con la libertad decretada, la exfuncionaria seguirá vinculada al proceso, en el que se esperan mayores avances.

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“Ortiz ha sido señalada como la mensajera de la corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo, tal vez uno de los símbolos de la mayor degradación moral de la República”, agregó Gómez, que fue enfático en señalar que mientras ciudadanos lidian a diario con delitos comunes, las altas cortes y el sistema judicial parecen “mirar para otro lado”; en fuertes pullas a organismos como la Corte Constitucional y la Corte Suprema.

Sandra Ortiz ha sido denominada la "mensajera" de lo que habría sido la entrega del millonario soborno al expresidente del Congreso Iván Name Vásquez, según el testimonio de Sneyder Pinilla - crédito Cristian Bayona/Colprensa

De hecho, Gómez sostuvo que “en el tema de la agravación punitiva, la Corte Constitucional sigue mirando para el techo, soñando con el sexo de los ángeles en un país que no existe y en un país que sufre precisamente de la reincidencia”. En su concepto, este episodio debe precipitar “un gran acuerdo sobre lo fundamental para que precisamente descongestionemos la justicia y se le entreguen los recursos”.

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“La justicia tiene que hacer un acto de contrición, una toma de conciencia de que necesita una transformación”, concluyó el dirigente, sobrino de Álvaro Gómez Hurtado. Por su parte, Ortiz, señalada de haber transportado $3.000 millones en efectivo entregados a Name Vásquez, presuntamente partícipe de estos hechos, podrá retornar al seno de su hogar y defenderse sin una medida de aseguramiento en su contra.