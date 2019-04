Lo que la ex productora reprocha es que se evita recordar que el estilo de "noticiero humorístico" que marcó a CQC no haga suficiente justicia con La noticia rebelde, pese a la reivindicación pública que Pergolini hiciera años atrás: "Fundamentalmente lo que hizo La Noticia… fue la desestructuración del esquema clásico del programa periodístico. Hasta entonces había noticieros y los programas políticos del estilo Neustadt/Grondona. Nosotros, con este ciclo fuimos al quiebre del punto de vista y en vez de preguntar 'por qué subían los precios', llevábamos a los entrevistados a comprar con la cámara abierta", evoca Ferrari. "Me parece justo reclamar justicia porque muchos de mis compañeros están muertos", concluyó.