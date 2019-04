Pero a no desviarse de lo importante. Porque aquellas palabras iniciales de la ex mujer de Pico Mónaco fueron apenas un impulso. "Bueno, acá no hubo codazos -retomó Carolina-, pero… ¡hubo un quilombo! para ver quién se sentaba al lado de Marcelo. Hasta que en un momento la productora (de la foto) dijo: '¡¿Qué hago?! Lo photoshopeo a Marcelo y lo pongo en medio de todas para que todas estén contentas?'".