Hoy, como explicó el bueno de Rodrigo, duermen juntos seis noches por semana. Casi una convivencia. Y aunque es todo un caballero, a veces no repara en ciertos detalles. "¡Hoy hizo todo mal! -reprochó Sol, al aire-. Le pedí un café, no me lo trajo. Le pedí un alfajor, ¡lo perdió!". Pero quizás, a la par de sus descuidos también se encuentren las exigencias de su novia, quien lo obliga a asistir al gimnasio regularmente. Y al fin, tratándose de una referente del fitness, podría esperarse un consejo similar.