"Con él tuve la mejor, pero no hablamos ni hicimos referencia a que nos conocíamos. Era tabú. Lo aclaramos dos meses después, que me dijo: 'Nosotros en 2014…' como haciéndose el boludo. Y yo me hice más la boluda porque no quería ni hablar del tema. Cuando rompimos esa barrera ya había más confianza y terminamos enamorándonos", había contado ella hace un tiempo en diálogo con Teleshow.