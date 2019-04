Contrario a lo que marca la tradición sobre que el novio no puede ver el vestido antes de la boda, Rial ayudó a Romina a elegir sus looks junto a la diseñadora. "El vestido será algo sexy, con encaje francés con terminaciones bordadas, algo de plumeti con transparencias, y un escote para que me sostenga las lolas y tendrá un toque angelical", adelantó la nutricionista.