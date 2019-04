Su ex mujer y compañera de elenco en la obra, Carmen Barbieri, reveló los verdaderos motivos que llevaron al artista a tomar la tan determinante decisión: "No lo tendría que contar, pero en una charla muy íntima… El domingo, en el dueto que hacemos en el final, lo vi muy cansado. Es más, le apretaba la mano como para que reaccionara y que estuviese como siempre, vivaz y con ritmo, y él me dijo '¿Qué me pasó que me apretabas la mano?'. Y yo le contesté 'Te vi como perdido'. Y entonces me dice 'Es que no me da el cuerpo, Carmen, hice un esfuerzo sobrehumano'".