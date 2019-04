"Porque me harté de callarme la boca. Fue una mochila, aunque no lo creas, fingir que todo estaba bien. Además, me hartó porque cuando me vio en la TV de acá, quiso 'psicologear' a mi vieja como una loca desquiciada, dándole a entender que era culpa de ella que me lo permitía", sostuvo Ivana Icardi contra Wanda Nara antes de ingresar al reality italiano.