Después de la catarata de tuits, Ivana aseguró en las redes sociales que recibió amenazas y disparó contra Wanda, sin nombrarla. "Me acaban de amenazar, se ve que hay alguien que no quiere que siga contando toda la verdad. El que nada debe, nada teme, ¿no? No me das miedo. Ya me amenazaste antes de entrar a GH, cuando fui a la televisión acá en Italia y ahora. Acordate que opinar es libre", sostuvo la hermana de Icardi.