Burlando aceptó la consulta. Y explicó: "Le hubiese dicho (a Thelma) cuáles podían ser la consecuencias de ese video que salió a conocimiento de la sociedad. Y (entonces) ella elegía: '¿Vos querés hacer esto? No hay ningún tipo problema. Pero te puede pasar esto, esto y esto; va a haber gente que te va a creer, mucha gente que no te va a creer, y lo que pasa en la Justicia es otra cosa'. Pero consecuencias lógicas, como a Burlando le creen y no le creen. Y yo no me puedo enojar porque alguien no abraza mis ideas o no concuerda con mis premisas".