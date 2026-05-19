El número de feminicidios crece un 36,4 % en República Dominicana en 2026 y solo el 13 % de las víctimas había denunciado antes del crimen

Según OPD-Funglode, en República Dominicana -uno de los países de Latinoamérica con mayores tasas de feminicidios (2,7 por cada 100.000 habitantes)- se registraron 627 de estos crímenes entre 2016 y 2022 y en 174 de ellos los asesinos se suicidaron. Fotografía de archivo. EFE/Str

Feminicidios aumentan 36.4 % en República Dominicana y solo el 13 % de las víctimas había denunciado previamente. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, advirtió sobre el incremento en la cantidad de feminicidios en República Dominicana en el inicio de 2026, y reconoció que el sistema institucional presenta fallas en la prevención, mientras el Estado evalúa nuevas estrategias para abordar el fenómeno, indicaron este lunes medios locales.

El Gobierno dominicano considera que la magnitud de la emergencia social requiere abrir nuevas vías de protección, luego de confirmarse que apenas un 13 % de las víctimas había reportado previamente a sus agresores, según los datos difundidos este lunes por Raful ante la prensa.

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El informe presentado por el Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional señala que “hasta el 17 de mayo de 2026 se han registrado 30 feminicidios íntimos”, frente a los 22 perpetrados en el mismo periodo de 2025, “lo que representa un incremento de ocho casos, equivalente a un 36.4 %”, precisó Raful durante la reunión del Plan de Seguridad Ciudadana encabezada por el presidente Luis Abinader, según el medio Diario Libre.

Aunque el país había reducido los feminicidios en años previos —con 71 casos en 2024 y 60 en 2025 para el mismo corte— el año en curso muestra un repunte sostenido.

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De acuerdo con las cifras oficiales, solo cuatro de las treinta mujeres asesinadas este año habían denunciado oficialmente su situación de violencia ante las autoridades, lo que evidencia la debilidad de los caminos para alertar y proteger a quienes se encuentran en riesgo.

El 87 % de los feminicidios no fue reportado previamente, cifra que muestra las graves limitaciones del actual sistema preventivo, tal como explicó la ministra en rueda de prensa recogida por Diario Libre y HOY.

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Las rutas de ayuda actuales no bastaron ante un repunte de violencia, según alertó la ministra Raful sobre la realidad en familias. (Foto cortesía Faride Raful)

Nuevas estrategias: puntos de denuncia en farmacias y supermercados

Ante la recurrencia de casos en los que las víctimas no logran acceder a protección a tiempo, el Ministerio de Interior y Policía ha lanzado iniciativas para facilitar la denuncia y el acompañamiento, incluyendo la identificación y capacitación de personal en establecimientos de acceso cotidiano como farmacias y supermercados.

Raful explicó a Noticiassin que esta medida, desarrollada junto a la Procuraduría General de la República y el Ministerio de la Mujer, busca ofrecer “alternativas más cercanas y accesibles que complementen los canales tradicionales”, y así evitar la revictimización o el silenciamiento por miedo o desconfianza en el sistema.

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La ministra también admitió la complejidad del cambio cultural necesario para prevenir la violencia, señalando que “la sociedad dominicana enfrenta desafíos culturales asociados a patrones de conducta machista”.

Raful puso el foco en que cada tragedia debe “servir como oportunidad para revisar y mejorar los mecanismos de prevención y atención”.

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“Vamos a seguir trabajando con las herramientas que tengamos y pondremos a disposición todo lo necesario para lograr que esta no siga siendo una triste realidad que lacera las estructuras sociales de la República Dominicana”, afirmó Raful en su declaración a la prensa recogida por HOY y Diario Libre.

La funcionaria sostuvo a los medios citados que la respuesta estatal nunca será suficiente si se trata de salvar vidas. Comunicó que, en coordinación con la Procuraduría General de la República, se están investigando los últimos casos que han causado conmoción pública y reiteró el compromiso gubernamental de ampliar y agilizar la actuación ante situaciones de violencia de género.

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El reciente incremento del 36,4 % en feminicidios revela profundas deficiencias en mecanismos institucionales y culturales, exigiendo una transformación integral en las estrategias preventivas y el acceso efectivo a la denuncia para las mujeres en riesgo.

Para Faride Raful, el eje preventivo requiere tanto “la responsabilidad institucional como social para preservar la dignidad de las familias afectadas y evitar la revictimización”. Insistió en que la defensa de los derechos de las mujeres es un mandato constitucional y personal, y que “cada uno de estos casos nos lacera el alma y nos compromete más a seguir trabajando por una sociedad más justa”.

Faride Raful definió cada feminicidio como “una tragedia nacional y social” y sostuvo que, dentro del total de 467 homicidios contabilizados hasta el 17 de mayo, 191 están relacionados con conflictos sociales, de los cuales los feminicidios representan el 15,7 %. El Ministerio de Interior y Policía atribuye a la falta de denuncias y la insuficiente articulación institucional parte de la ineficacia estatal para contener el fenómeno.

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