Siciliani además contó por qué no apoyó la denuncia pública por malos tratos que hizo Valeria Bertuccelli contra Ricardo Darín: "¡¿Qué caso Darín?! No hay denuncia, me pongo loca. Puedo hablar por mí, por lo que yo creo. Es un abismo juntarlo con lo de Thelma, es responsabilidad nuestra saber diferenciar porque sino es todo lo mismo y en el todo lo mismo, se aliviana todo. Hay muchas cosas que me preocupan pero no se puede hablar de todo".